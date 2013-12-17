Адвокат влаштував стрілянину на зупинці громадського транспорту

12:10, 17 грудня 2013
Кримінал
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Інцидент у Луцьку

У Луцьку вночі адвокат влаштував стрілянину на зупинці громадського транспорту.

Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків з громадськості УМВС України у Волинській області, за допомогою автомата і травматичного пістолета чоловік близько третьої години ночі 15 грудня вирішив «владнати» конфлікт із компанією молодих людей.

Як зазначено в повідомленні, 30-річний житель обласного центру відпочивав в одному з барів Луцька разом зі своїми товаришами. Коли він був вже напідпитку, друзі відвезли його додому. Але невдовзі чоловік вийшов із квартири, озброївшись автоматом і травматичним пістолетом, та попрямував на зупинку громадського транспорту, де перебувала компанія молодих людей.

«Встановлено, що нічний візитер нецензурно висловлювався, зрештою у результаті словесного конфлікту із автомата двічі пролунали постріли вгору. Молоді люди намагалися його заспокоїти, але зловмисник дістав травматичний пістолет і поцілив в одного із хлопців. На щастя, куля застрягла у куртці. Зрештою його обеззброїли, при цьому молодикові ще й дісталося на горіхи», – розповів начальник Луцького МВ УМВС України у Волинській області полковник міліції Василь Марчишак.

Нині зловмисник перебуває в лікарні. Правоохоронці вилучили зброю, призначили ряд експертиз. Триває досудове розслідування, розпочате за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати до семи років тюрми.

 

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