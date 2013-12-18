Міліція викрила трьох чиновників-порушників з Білої Церкви

У Київській області під час перевірки діяльності посадових осіб, міліціонери встановили факт зловживання службовим становищем, при проведенні реконструкцій котелень у місті Біла Церква, що спричинили заволодіння бюджетними коштами.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

Один із директорів комунального підприємства, зловживаючи службовим становищем, видав ряд нормативних документів, що спричинили вилучення із комунальної власності громади міста Біла Церква земельної ділянки.

У іншому випадку, посадова особа Державного підприємства Міністерства охорони здоров’я, зловживаючи службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами виділеними за програмою «Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Дії посадовців кваліфікуються за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Ще одним фактом використання службового становища є отримання головним лікарем грошей від громадянина. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

За даними фактами слідчим відділом Білоцерківського міськвідділу міліції було розпочато досудове розслідування.