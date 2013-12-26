Татаров поінформував нардепів про хід розслідування побиття Чорновіл

Представник МВС поінформував народних обранців про хід розслідування побиття громадської активістки Тетяни Чорновіл. Зокрема, про проведення слідчих дій та вкотре наголосив на тому, що над розкриттям працюють кращі фахівці правоохоронного відомства.

- Лише добу триває розслідування цієї справи. Є уже результати: встановлено трьох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Двоє з них затримані, третього розшукуємо. Ця справа перебуває на особистому контролі Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, - підкреслив Олег Татаров.