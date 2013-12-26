На Львівщині неповнолітній вбив пенсіонерку і кинув тіло в колодязь

На Львівщині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки, тіло якої виявили в колодязі в одному з сіл Яворівського району.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, в Яворівський райвідділ міліції 21 грудня, близько 04.00 години, поступило повідомлення, що в одному із сіл згорів житловий будинок і, після гасіння пожежі, в колодязі на подвір’ї господарства було виявлене тіло жінки з множинними ранами голови.

Слідчо-оперативною групою було встановлено, що загиблою є 74-річна місцева жителька, власниця господарства.

«В ході проведених слідчо-оперативних заходів ми встановили та затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства пенсіонерки. Нею виявився 16-річний мешканець Яворівського району, учень 11-го класу однієї з Яворівських шкіл. За словами підлітка, він зайшов до жінки в гості, а яким чином це все сталося - пояснити не може», - повідомив перший заступник начальника Яворівського райвідділу міліції підполковник міліції Юрій Моржин.

Після скоєння вбивства, хлопець підпалив будинок та пішов.

Наразі школяр перебуває під вартою, правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство). Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.