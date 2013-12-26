У Києві депутат Ярема вдарив працівника ДАІ - джерело

Народний депутат України, колишній начальник Київського главку міліції Віталій Ярема вдарив в обличчя інспектора ДАІ, який не хотів пропускати автомашини з вантажем для Майдану.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, інцидент трапився сьогодні вночі.

За інформацією співрозмовника агентства, автомобілі з вантажем для потреб учасників Майдану рухались від Бессарабської площі та були зупинені патрулем ДАІ.

Між водіями та інспекторами ДАІ сталася суперечка, до якої згодом приєднався Ярема. Під час розмови з інспектором він вдарив того в обличчя.

Водночас, у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, цей факт підтвердили, але подробиць не уточнили.