Троє безхатченків через житло вбили двох людей

У Кривому Розі затримали трьох зловмисників, які побили до смерті двох людей. Таким способом вони хотіли, в інтересах свого друга, заволодіти занедбаним помешканням, у якому проживали потерпілі. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Не маючи власного житла, чоловік з жінкою обладнали покинуту господарську споруду для тимчасового проживання. Але такий розклад справ не сподобався їх 26-річному знайомому, який також вів бродячий спосіб життя та накинув око на це помешкання. Допомогти товаришу висловили бажання двоє інших безхатченків. Пізно вночі вони прийшли до співмешканців та першим, що попало під руку (а це виявилися дерев’яний ціпок та дерев’яний держак від лопати), завдали чоловіку та жінці численних ударів у голову та інші життєво важливі органи. Побиття безпорадних бездомних тривало доти, поки ті не перестали подавати ознак життя. Одразу після цього чоловіки залишили місце злочину.

Наразі зловмисники свою вину повністю визнали, знаряддя вбивства у них вилучено. Судом їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. За даним фактом слідчий відділ Криворізького міського управління вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.