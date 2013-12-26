Затримали третього підозрюваного у побитті Чорновол

Правоохоронці затримали третього підозрюваного у побитті журналістки Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«У рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття Тетяни Чорновол та в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали третього підозрюваного, який перебував у розшуку», – зазначається у повідомленні.

Наразі із затриманим проводяться слідчі дії – допит.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 грудня близько 0:40 за 400 метрів від столиці на трасі Бориспіль-Київ працівники Державтоінспекції виявили на узбіччі авто. Неподалік у кюветі вони побачили побиту жінку. Правоохоронці надали потерпілій першу медичну допомогу та викликали швидку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що потерпілою є Тетяна Чорновол. За її словами, вона на власному авто Chevrolet Aveo направлялася від Борисполя у напрямку Києва, коли помітила за собою стеження невідомих позашляховику темного кольору. Водій підозрілого автомобіля почав її притискати до узбіччя. Коли вона зупинилася, кілька чоловіків, які її переслідували, розбили заднє скло її авто, витягнули дівчину і почали бити. Після цього скинули її в кювет. Описати кривдників потерпіла не змогла.

25 грудня міліціонери встановили трьох осіб, причетних до нападу на громадську активістку, журналістку Тетяну Чорновол. Цього ж дня правоохоронці затримали двох нападників. Третього, Котенка Сергія Олександровича, було оголошено в розшук. Слідчі встановили, що він мав відношення до певних комерційних структур та керував підприємством, якому була підконтрольна телекомпанія ТВі.

Даний злочин знаходиться на контролі міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У даній справі також допитали Тетяну Чорновол, яка детально пояснила характер нанесення їй травм. Після цього МВС перекваліфікувало кримінальне провадження у зв’язку із нападом на журналістку з хуліганства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У міліції також повідомляли, що допитали вже декілька десятків свідків, у тому числі батька потерпілої, який вказав, що відеореєстратор з авто доньки він передав народному депутатові Яремі. «Сам пристрій та повний запис слідству так і не були надані, що не дозволяє детально та повно встановити обставини події», – наголошують в міліції.

У межах кримінального провадження на допит викликають народних депутатів Миколу Княжицького, Давида Жванію та Віталія Ярему.