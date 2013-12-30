Міліція розшукує ще одного підозрюваного у справі Чорновол

До МВС прибули посли США, Німеччини, Фінляндії, Португалії та Іспанії, заступник глави Представництва ЄС в Україні, а також представники посольств Угорщини, Румунії, Чехії, Великої Британії та Греції. Начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин розповів присутнім про розслідування справи журналістки Чорновол.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Розслідування нападу на Чорновол проводиться за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 296 (хуліганство) та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). У рамках розслідування уже затримано 5 осіб. Усі їм судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зі свідчень одного з них випливає, що він безпосередньо наносив тілесні ушкодження потерпілій. З ним проведений слідчий експеримент, який підтверджує подію вчинення кримінального правопорушення», – повідомив Микола Чинчин.

За словами керівника Головного слідчого управління, уже в перші години та ще до того, які слідству надали фрагментами відеозапису відеореєстратора з авто Тетяни Чорновол, правоохоронці вилучили відеозаписи з усіх камер спостереження автодороги, якою рухалися автомобілі. Записи вже оглянуті та проаналізовані. Слідство володіє інформацією про час та маршрут руху автомобілів потерпілої та нападників в районі місця події. Це дозволить перевірити правдивість свідчення підозрюваних.

«Допитано більше 50 свідків. Призначено біля двох десятків експертиз. Серед яких дактилоскопічна, трасологічна, цитологічна, молекулярно-генетична (ДНК). Наразі опрацьовано результати хімічної експертизи, відповідно до якої, фрагменти фарб які знаходяться на автомобілях повністю співпадають. Це дозволяє зробити висновки про те, що слідством вилучені саме ті автомобілі на яких рухалася потерпіла та підозрювані у кримінальному провадженні під час інциденту. Слідство також володіє інформацією щодо причетності до побиття ще однієї особи. Її анкетні данні встановлені, триває розшук», – наголосив правоохоронець.

Чинчин розповів дипломатам, що основне завдання слідства є встановлення ролі кожного із фігурантів цієї справи та можливих замовників злочину.

Дипломати подякували МВС за можливість із перших вуст почути подробиці розслідування цієї резонансної справи та почути відповіді на ті запитання, які їх турбують.

У свою чергу Марія Юрікова – заступник глави Представництва ЄС в Україні подякувала МВС за зустріч та звернула увагу присутніх, що свобода слова та захист прав громадян – є основоположними принципами діяльності будь-якої демократичної держави.

«Ми закликаємо МВС зробити усе, аби розкрити цей злочин і підтримуємо усі напрямки вашої діяльності щодо встановлення істини у цій справі», - наголосила Юрікова.

А на завершення зустрічі Посол США в Україні Джефрі Паєтт запевнив українських правоохоронців, що дипломати розуміють, що розслідування має бути чітко в рамках закону та з дотриманням відповідних процедур. Проте звернувся із проханням до керівництва держави та МВС тримати розслідування цієї справи на особливому контролі.