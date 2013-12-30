У Житомирі вилучили понад 1,5 тонни небезпечної піротехніки

У Житомирі у двох магазинах правоохоронці вилучили понад 1,5 тонни небезпечної піротехніки у вихідні. Про це повідомила співробітник cектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Наталія Тимчук.

За її словами, ”у Житомирі під час перевірки двох спеціалізованих торгівельних закладів правоохоронці виявили понад 1,5 тонни піротехнічних виробів сумнівної якості”.

Вона уточнила, що перевірялися торгівельні заклади, що здійснюють реалізацію святкових піротехнічних виробів. ”Застосування недоброякісної піротехнічної продукції може не тільки зіпсувати свято, але й обернутися справжньою трагедією”,- сказала Тимчук.

Міліцією вилучено продукцію, значна частина якої взагалі мала прострочений термін придатності більш, ніж на півроку. А виробництво окремих феєрверків датовано ще березнем 2008 року.

Торговці переклеїли на них етикетки і продовжували активно реалізовувати цей асортимент населенню. Власники обох закладів не змогли пояснити правоохоронцям походження цих виробів та надати відповідні документи.

Уся продукція із закінченим терміном придатності наразі вилучена та передана для проведення відповідних досліджень, їх результати дозволять у подальшому остаточно кваліфікувати вказане правопорушення, - повідомив УНІАН начальник Житомирського міськвідділу УМВС Володимир Лупащенко. ”У будь-якому разі ці піротехнічні вироби уже не попадуть до рук житомирян та не спричинять непоправних наслідків”,- додав він.

Законодавством за умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції (ст.227 Кримінального кодексу України) передбачено покарання штрафом від 8500 до 17000 гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.