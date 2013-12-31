У Львові на м’ясокомбінаті смертельно отруїлися двоє людей

12:54, 31 грудня 2013
Кримінал
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Відкрито кримінальне провадження

Причиною смерті двох людей на території м’ясокомбінату у Львові могло стати отруєння парами хімічної речовини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 30 грудня о 14.15 на ТзОВ «Кристал-Інвест» було виявлено тіла водія, віком близько 32-33 років, і робітниці, віком близько 25-26 років.

В результаті слідчих дій та опитування працівників було встановлено, що в період з 12.00 до 13.00 30 грудня у каналізаційний колектор з невідомої машини була злита хімічна сполука (можливо, сірчана кислота). Її випари каналізацією потрапили в одноповерхове приміщення, де перебували загиблі.

Там виявлено перевищення концентрації парів сірководню в повітрі понад гранично допустиму концентрацію.

На місці події працюють відповідні служби, проводяться слідчі дії, загрози для населення та працівників немає.

За інформацією Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 241 Кримінального кодексу України (Забруднення атмосферного повітря, що спричинило загибель людей). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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