Міліція проведе 5 експертиз у справі про побиття депутата Іллєнка

В рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття народного депутата від ВО «Свобода» Андрія Іллєнка правозахисника Сидора Кізіна призначено 5 експертиз.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві

Як нагадали в міліції, досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій стосовно народного депутата та правозахисника проводить слідчий відділ Шевченківського райуправління.

«Наразі з метою встановлення всіх обставин події слідчими призначено 5 експертиз. Окрім цього, опитано понад 50 осіб, які могли бути свідками цієї події», - йдеться в повідомленні.

Також столичними правоохоронцями відпрацьовано маршрут пересування потерпілих на предмет наявності камер відеоспостереження. До всіх установ, будівлі яких оснащені камерами, направлені відповідні запити на отримання записів з камер відео спостереження, зазначили у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня близько 10 невідомих скоїли напад на депутата Іллєнка та адвоката зі «Свободи» Кізіна.

Напад стався після того, як депутат з адвокатом вийшли із Шевченківського райуправління міліції. «Там Андрія Іллєнка допитували з приводу подій 1 січня. Сидор Кізін був присутній як адвокат», - повідомили у «Свободі» і звернули увагу, що про час початку та завершення допиту було відомо лише слідчому. За даними «Свободи», у Іллєнка – підозра на перелом щелепи та струс мозку, у Кізіна – розсічене обличчя.

Столична міліція відкрила кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) КК України.