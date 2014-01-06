Семирічний хлопчик помер, отруївшись алкоголем

У Закарпатській області у лікарні помер хлопчик 2006 року народження від отруєння сурогатним алкоголем. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомили в обласному управлінні міліції, до Виноградівської дитячої лікарні 25 грудня зранку, близько 8:00 доставили малолітню дитину з діагнозом токсична нефропатія, гепатопатія енцефалопатія, спричинені отруєнням сурогатним алкоголем.

Зі слів батьків, які в той час були вдома, хлопчик, прокинувшись, підійшов до холодильника за водою. Побачивши пляшку з-під мінеральної води, дитина випила близько 100-150 грам «самогону» і знову повернулась в ліжко.

Через деякий час, коли батько підійшов до сина, чому той не прокидається, почув запах алкоголю і одразу звернувся за допомогою до медиків.

П’ять днів дитину лікували у Виноградівській лікарні, за місцем проживання. 30 грудня хлопчика у важкому стані було госпіталізовано до Мукачівської обласної дитячої клінічної лікарні. Проте 7-літнього хлопчика врятувати не вдалось.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими міського відділу призначено судово-медичну експертизу. Тривають перевірки.