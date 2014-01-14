Зниклу на Вінниччині школярку знайшли у Києві на Майдані

Декілька тижнів знадобилось правоохоронцям, щоб відшукати та повернути додому неповнолітню мешканку Жмеринки Вінницької області. Через непорозуміння з родичами, дівчина пішла до школи і додому не повернулась.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За фактом зникнення неповнолітньої дитини одразу було відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та задіяні всі оперативні можливості для її розшуку. На пошуки дитини був задіяний майже весь особовий склад Жмеринського райвідділу міліції.

«Перш за все, були перевірені найближчі родичі та знайомі дитини, – розповідає начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей обласної міліції Ігор Пороховий. – На жаль, вона там не з’являлась. Оперативники також встановлювали друзів дівчинки та з’ясовували, у кого з них вона могла знаходитись».

Невдовзі міліціонери встановили, що зникла потрапила до лікарні у місті Києві. Старший оперуповноважений Володимир Трачук та оперуповноважений Ігор Зварич негайно виїхали до столиці.

Як з’ясувалось, до медичного закладу дівчинку доправила швидка від столичного Будинку профспілок. Там дівчинці надали допомогу, а після декількох днів лікування виписали, оскільки вона представилась повнолітньою. Припустивши, що втікачка все ще перебуває в Києві, міліціонери вирушили на її пошуки - вони зустріли дитину на прохідній Будинку профспілок, де вона жила.

Школярка розповіла, що образилась на рідних через те, що вони приділяють їй мало уваги та вирішила поїхати до Києва в пошуках розваг та пригод.

Наразі неповнолітню втікачку повернуто матері.