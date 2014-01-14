В Одесі п`яна дівчина на BMW врізалася в п`ять автомобілів

В центрі Одеси в ніч на 14 січня п`яна дівчина на BMW врізалася в п`ять припаркованих автомобілів.

Як повідомила УНІАН керівник сектора профілактичної роботи Управління ДАІ ГУМВС України в Одеській області, майор міліції Лілія Чорна, о 3.40 19-річна дівчина, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, проїжджаючи біля будівлі на вулиці Єврейській, 22/24 на значній швидкості, не справилася з керуванням і допустила зіткнення з п`ятьма припаркованими машинами.

Чорна уточнила, що ДТП сталося в кварталі між вулицями Рішельєвською і Пушкінською. Від сильного удару постраждали, окрім BMW: Hyundai Sonata, Toyota Corolla, Ford Focus і два автомобілі Toyota Camry. Як пояснила майор міліції, водій від коментарів, від огляду і перевірки на алкотестер категорично відмовилася.

«У протоколі співробітники ДАІ зафіксували, що від водія йшов різкий запах алкоголю, і була невпевнена хода. Стаж водіння дівчини – 18 днів», - розповіла Чорна.

Вона додала, що «єдиний плюс у цій історії в тому, що ніхто з людей не постраждав». Якби не пізній час доби, без жертв не обійшлося б.

«Добре, що в припаркованих машинах нікого не було. У центрі міста завжди людно. До того ж вже закінчилися шкільні канікули і на вулицях багато дітей. Ми просимо водіїв пам`ятати про це», - сказала Чорна.

Вона не змогла уточнити, хто ще був в BMW, окрім водія, сказавши, що в протоколі фіксується тільки особа людини, що керувала машиною.

Наразі встановлюються причини ДТП. На водія складено адміністративний протокол за водіння в нетверезому стані.

За словами очевидців, загалом у BMW було 4 людини: два хлопці і дві дівчини. Коли власники пошкоджених машин прибули на місце ДТП, на BMW було знято задній номер і його пасажири стверджували, що є студентами і демонстрували знання юридичних термінів.

Одна з Toyota Camry і Hyundai Sonata відновленню не підлягають.