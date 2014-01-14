МВС: закон дозволяє міліції застосовувати силу

МВС України вже заявляло про те, що під час подій під Святошинським райуправлінням мілції м. Києва в ніч з 10 на 11 січня працівники міліції діяли у межах своїх законних повноважень.

За повідомленнями ЗМІ про вказані події прокуратурою столиці розпочате кримінальне провадження та вивчаються всі наявні матеріали, у тому числі відео з різних джерел. Всі доступні у ЗМІ та в інтернет-мережі матеріали також опрацьовуються слідчим прокуратури для надання правової оцінки.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Відповідно до вимог Закону України «Про міліцію» працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.

Зокрема, стаття 13 дозволяє застосувати заходи фізичного впливу для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції, а стаття 14 регламентує застосування спеціальних засобів для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю, а також для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку.