Людини, яку розшукують як зниклу на Євромайдані, не існує – МВС

Наразі в розшуку перебувають двоє громадян, які начебто зникли на Євромайдані. Справу про розшук ще одного з активістів міліція закрила, оскільки з’ясувала, що такої людини не існує. Один зі зниклих залишив місце проживання ще влітку, тобто задовго до подій на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, після отримання заяви про зникнення громадянки на ім’я Інна Григорян інформація про її розшук була опрацьована всіма територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України. Під час перевірки правоохоронці встановили, що людини з такими персональними даними не існує. Кримінальне провадження було закрите у зв’язку зі встановленням відсутності події кримінального правопорушення.

Розшукуючи 15-річного хлопця з Черкащини, стосовно якого також надійшло повідомлення від матері, міліціонери отримали інформацію про те, що він живий і може знаходитися в Києві. Наразі триває розшук зниклої дитини.

Що стосується розшуку 54-річного мешканця Вінничини, то повідомлення про його зникнення правоохоронці отримали ще 1 червня минулого року, тобто задовго до подій на Майдані Незалежності. Розшук громадянина був ініційований правоохоронцями Вінницької області. Пошук цього громадянина як одного з учасників «євромайдану» обумовлений тим, що його дружина при перегляді телевізійних новин про події на Майдані Незалежності побачила людину, схожу на її зниклого чоловіка.

«Наразі працівники підрозділів карного розшуку та інших служб спрямовують максимум зусиль на розшук осіб, стосовно яких надійшли заяви про їхнє зникнення. Кожен факт зникнення людини розцінюється нами як надзвичайна подія, тому відкриття кримінального провадження із кваліфікацією «умисне вбивство» (стаття 115 Кримінального кодексу України) дозволяє застосувати весь необхідний комплекс розшукових заходів. Після встановлення місцезнаходження особи це кримінальне провадження підлягає закриттю», – зазначив начальник відділу департаменту карного розшуку МВС України Роман Крилевич.

Нагадаємо, що на 4 грудня до органів внутрішніх справ надійшли повідомлення про безвісну відсутність 34 осіб. Упродовж 5 грудня правоохоронці встановили місцезнаходження 23 осіб. Станом на 13 грудня в розшуку залишалося 3 особи. Наразі міліція розшукує двох громадян.