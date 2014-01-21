В МЗС відбудеться зустріч керівників силових відомств з главами дипмісій

Завтра, 22 січня, о 8 год. 30 хв. у приміщенні Міністерства закордонних справ України відбудеться зустріч міністра закордонних справ Леоніда Кожари, міністра юстиції Олени Лукаш, керівництва Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури з главами дипломатичних місій Європейського Союзу, США та Канади щодо актуальних питань внутрішньополітичного життя України.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Також зазначається, що акредитація представників ЗМІ на висвітлення цього заходу триватиме до 17 год. 30 хв. 21 січня ц.р. Телефони для акредитації: 238 17 20, 239 18 41, 238 16 83. Місце проведення зустрічі: МЗС, Михайлівська площа, 1, к. 616.