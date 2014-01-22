МВС: 29 учасникам сутичок у Києві повідомили про підозру

29 мітингувальникам, затриманим за масові заворушення у Києві, повідомлено про підозру. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До органів внутрішніх справ доставлено 50 активних учасників подій на вул. Грушевського, 34 з них – процесуально затримано.

За словами заступника начальника Головного слідчого управління МВС України Олега Татарова, 19 січня слідчими за фактами подій у центрі Києва відкрито кримінальне провадження за ст. 294 Кримінального кодексу України – масові заворушення. Тоді частина радикально налаштованої молоді вчиняла кримінальні правопорушення: наносили тілесні ушкодження працівникам міліції, використовуючи палиці, каміння, пляшки із запалювальною сумішшю. Наразі багато правоохоронців госпіталізовані.

50 найбільш активних учасників масових заворушень вже доставлені до органів внутрішніх справ. 34 правопорушників процесуально затримані, 29 – повідомлено про підозру.

«Хотів би сказати, що ми не розподіляємо правопорушників на студентів та не студентів. Всі повинні дотримуватися Конституції України, вимог Кримінального кодексу та інших законів і ні в якому разі їх не порушувати», – наголосив заступник начальника ГСУ МВС.

Він також нагадав, що правоохоронці вже неодноразово закликали учасників масових акцій не піддаватися на провокації з боку окремих осіб, у тому числі – політиків.

«Оскільки вони самі правопорушення не вчиняють, а провокують до цього людей», – підкреслив Олег Татаров.