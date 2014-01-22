МВС заявляє, що «радикальні сили можуть використовувати вогнепальну зброю, та просить громадян утриматися від участі в акціях протесту».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як йдеться в повідомленні, на Європейській площі радикальна організація ”Правий сектор” провокує зіткнення з міліцією.

У гучномовці правоохоронці закликають мітингуючих дотримуватися громадського порядку та не піддаватися на провокації.

«Міліція вкотре попереджає, що радикальні сили можуть використовувати вогнепальну зброю, та просить громадян утриматися від участі в акціях протесту», - зазначає УЗГ.