Активісти зайняли Український дім і виставляють охорону

Активісти зайняли Український дім у центрі Києва і виставляють охорону.

Про це повідомляє телеканал «24» з посиланням на народного депутата від «Батьківщини» Андрія Шевченка.

За його словами, після того, як правоохоронці покинули будівлю Українського дому, активісти виставляють охорону фондів Музею історії Києва.

”В Укрдомі виставляємо охорону фондів Музею історії Києва, які, виявляється, зберігаються на верхніх поверхах. Майданівці прибирають сміття...”, - зазначив депутат і додав, що ”в Укрдомі виявили масу зламаних міліцією ящиків з експонатами”, тож керівництво Музею складає акти.

Як повідомлялося, 25 січня близько 18-ї години з`явилася інформація, що дві сотні працівників внутрішніх військ зайняли будівлю Українського дому в Києві.

Згодом кілька сотень демонстрантів намагалися прорватися до будівлі. Вони побили вікна Українського дому і кидали всередину ”коктейлі Молотова”, піротехніку та інші підручні засоби. Правоохоронці, заблоковані у будівлі, використали сльозогінний газ і поливали атакуючих водою з брандспойтів.

Близько 1-ї години протестувальники припинили штурмувати будівлю Українського дому, де перебували правоохоронці, і створили живий коридор.

Близько 3 години приміщення Українського дому покинули близько 200 правоохоронців, раніше заблокованих у будівлі.

Водночас, у міліції запевняють, що голова МВС Віталій Захарченко вирішив вивести міліцію з Українського дому, аби продовжити переговори і врегулювати ситуацію мирним шляхом.