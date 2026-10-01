Вчені виявили живу істоту, що здатна виживати у пеклі

Відкриття потенційно допоможе у визначенні планет, придатних до життя.

Вчені виявили одноклітинний організм, здатний виживати буквально у пеклі - за температури до 64°C. Йдеться про новий вид еукаріотичної амеби, який отримав назву Incendiamoeba cascadensis, або "вогняна амеба". Про це пише видання Popular Mechanics.

Команда мікробіологині Беріл Раппапорт із Сиракузького університету (США) знайшла у геотермальному струмку Hot Springs Creek на території національного парку Лассен-Волканік у Каліфорнії. Дослідники вивчали бактерії та археї, здатні існувати за екстремально високих температур, і вирішили перевірити, чи можуть подібні умови витримувати еукаріоти – організми, клітини яких мають ядро.

Раніше вважалося, що настільки високі температури доступні переважно прокаріотам. Еукаріотичні клітини мають складніші структури, зокрема ядро та органели, які вважаються чутливими до перегрівання. Однак під час відбору зразків у геотермальних водоймах науковці ізолювали кілька штамів амеб.

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У лабораторії вони продовжували ділитися за температури до 145 °F (приблизно 63°C). За 147 °F (64°C) розмноження припинялося, однак амеби ще могли рухатися та полювати на бактерії. Таким чином, вони перевищили попередній відомий температурний рекорд для еукаріотів – 140 °F (60°C).

"Вивчення фізичних факторів на межі життя може розширити наше розуміння обмежень клітинної біології та того, де життя може виникати й існувати", – зазначили Раппапорт та її колеги у дослідженні.

Генетичний аналіз показав, що Incendiamoeba має набір генів, які допомагають стабілізувати ДНК, білки та органели під час нагрівання. Особливо активно працюють гени, пов’язані з правильним згортанням білків – процесом, який зазвичай порушується за екстремальних температур.

Дослідники також виявили в геномі амеби ділянки ДНК, схожі на послідовності, знайдені в термофілів з інших геотермальних районів, зокрема Єллоустона та Нової Зеландії. Це може свідчити про існування інших споріднених видів, які поки не вдалося виявити.

"Це відкриття порушує питання про справжню максимальну температуру, яку може витримати еукаріотична клітина", – сказала Раппапорт.

Подібні організми потенційно можуть існувати в інших вулканічних районах, гейзерах або біля гідротермальних джерел на дні океану. Відкриття також має значення в контексті пошуку життя за межами Землі. Хоча Incendiamoeba пристосована до земних умов, її здатність витримувати екстремальне тепло може допомогти астробіологам визначати, які форми складного життя потенційно здатні існувати в несприятливих позаземних середовищах.

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