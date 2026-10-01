Росіяни заявили про захоплення селища на Сумщині: в ЗСУ розкрили правду

Там стверджують, що російські підрозділи вже давно "провалили" визначені їм терміни та плани по захопленню низки населених пунктів.

Інформація про захоплення російськими військами РФ селища Товстодубове, що знаходиться в Есманьській селищній громаді Шосткинського району Сумської області, не відповідає дійсності. Про це повідомив "Суспільному" речник УВ "Північ" полковник Назар Волошин.

За його словами, значений населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.

"Поодинокі спроби "штурмових дій" силами двох-трьох осіб в лісосмугах та через відкриті ділянки далеко до околиць цього населеного пункту оперативно знешкоджуються нашими захисниками. Тож подібні фейкові заяви окупантів про "звільнення чи взяття під контроль" територій та населених пунктів останнім часом є регулярною практикою інформаційних маніпуляцій на фоні відсутності реальних здобутків на фронті", - повідомив Волошин.

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Він стверджує, що російські підрозділи вже давно "провалили" визначені їм терміни та плани по захопленню низки населених пунктів.

"Через що вони вимушені звітувати своєму керівництву про успіхи і перемоги, не зважаючи на той факт, що реальний стан справ дещо інший", - додав речник.

Раніше російські пропагандисти повідомляли про захоплення Товстодубового. Цього місяця також поширювалися неправдиві заяви про нібито захоплення села Мар'їне Краснопільської громади. Раніше подібні вигадки лунали щодо Храпівщини, Миропілля, Писарівки та інших прикордонних населених пунктів Сумської області.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше повідомлялось, що на війні проти України 27 вересня російські окупанти зазнали рекордних добових втрат з початку війни. Аналітики зазначали, що в той день окупанти втратили 2090 осіб вбитими та пораненими.

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