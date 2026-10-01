Археологи знайшли у похованні віком 6000 років несподіваний середньовічний тунель (фото)

Цей хід, зроблений приблизно через 5000 років після спорудження первісного пам’ятника, породжує більше запитань, ніж відповідей.

Німецькі археологи, які проводили розкопки неолітичного кургану неподалік від Магдебурга в Німеччині, де побудували найвищу вітрову турбіну у світі, натрапили на абсолютно несподівану знахідку: середньовічний тунель, прокладений прямо в центр похоронної споруди віком 6000 років. Про це пише The Daily Galaxy.

Відкриття було зроблено на пагорбі Дорнберг, поруч із селом Райнштедт, під час попередніх розкопок перед будівництвом вітрової електростанції. Спочатку дослідники вважали, що виявили нове доісторичне поховання.

Конструкція, видима на поверхні, мала всі ознаки могили: видовжена яма довжиною близько двох метрів, перекрита масивною кам’яною плитою.

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Однак у міру поглиблення розкопок з’ясувалася справжня структура об’єкта, і історія набула несподіваного повороту.

Тунель, пробитий вручну до центру гробниці

Цікаво, що в міру продовження робіт стало ясно, що передбачувана могила насправді є чимось іншим - тунелем, що веде глибоко під землю. Згідно з опублікованими даними, знайдені фрагменти кераміки пізнього Середньовіччя дозволили точно визначити датування: з'ясувалося, що цей хід був прокладений на століття, а не на тисячоліття пізніше, ніж був насипаний курган.

Ця споруда належить до категорії так званих "Erdstall" - типу рукотворних підземних галерей, що зустрічаються у Франції та Німеччині. Тунель у Райнштедті має довжину в кілька метрів, але його висота ледь сягає метра, а ширина становить усього 50-70 сантиметрів. На стінах досі видно сліди інструментів; примітно й те, що тунель був навмисно орієнтований на центр похоронного кургану.

Усередині археологи виявили середньовічні черепки та підкову - два предмети, що підтверджують, що людська діяльність велася тут через довгий час після створення самого похоронного пам’ятника.

Пагорб, що зберігає сліди тисячоліть історії

Зазначається, що пагорб Дорнберг виявився своєрідним "палімпсестом", що зберігає сліди різних епох людської діяльності. Під поверхнею приховані кілька шарів, що належать до доісторичного періоду: рів епохи неоліту (культура Баальберге), поховання кінця неоліту та залишки самого кургану бронзової доби. Ці сліди, які досі помітні в рельєфі місцевості, майже напевно були відомі середньовічним громадам, що мешкали поблизу.

Особливу цінність цій знахідці надає саме вибір місця. Дослідники стверджують, що раніше жоден "ердшталь" (Erdstall) не виявляли виритим безпосередньо в доісторичному похоронному комплексі, що робить об’єкт у Райнштедті своєрідною аномалією серед відомих споруд такого типу.

Схованка, місце для ритуалів чи ціль для шукачів скарбів

Що стосується причин вибору саме цього місця для тунелю, існують дві конкуруючі гіпотези, і археологи поки що не готові віддати перевагу жодній із них.

Згідно з першою теорією, рови, помітні на місцевості, вказували на природну захищеність ділянки, роблячи її зручним притулком для місцевих жителів у періоди конфліктів. Друга теорія пропонує прямо протилежний погляд: язичницькі поховання, приховані під пагорбом, могли відлякувати людей, перетворюючи це місце на затишний притулок саме тому, що інші його оминали.

Справжнє призначення тунелю також залишається предметом дискусій. Можливо, він слугував тимчасовим укриттям у часи середньовічних смут або місцем для проведення ритуалів. Крім того, причиною прокладання тунелю міг стати інтерес середньовічних людей до стародавніх курганів, які сприймалися як магічні місця або можливі сховища скарбів.

В описі знахідки "ердшталь" визначається ширше: як рукотворна система підземних галерей, що місцями розширюються до розмірів камер; при цьому єдиної думки щодо того, якою була їхня основна функція - укриття чи ритуальний простір, - серед дослідників досі немає. У статті зазначено:

"Яким би не було пояснення, проникнення в центр споруди вимагало значних фізичних зусиль і пов’язане з ризиком, який археологам важко виправдати відсутністю вагомої причини. Наразі проводиться додатковий аналіз для точного датування тунелю; у найближчі місяці планується скласти карту всієї підземної мережі".

Новини археології

Раніше дослідники виявили всередині стародавньої гірської породи щось надзвичайне, що дозволило зазирнути в момент, втрачений 150 мільйонів років тому.

Важливо, що яйця не були розкидані по породі хаотично. Навпаки, вони були зібрані в упорядковане скупчення - деталь, яка одразу ж привернула увагу дослідників, що оглядали скелі на пляжі Санта-Круш, приблизно за 50 кілометрів на північ від Лісабона.

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