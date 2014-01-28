На Буковині міліціонери врятували чоловіка від обмороження

У Чернівецькій області нетверезий чоловік не зміг дійти до дому та заснув прямо у центральному парку. Близько 05:00 патрульний наряд Кельменецького райвідділу міліції, який ніс службу по охороні громадського порядку, помітив невідомого, він лежав на снігу та не ворушився.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Міліціонери відвезли замерзлого чоловіка до районної лікарні, де постраждалому надали необхідну допомогу.

Виявилось, що 32-річний кельменчанин на передодні ввечері випив зайвого та заснув посеред дороги до дому. Медики зауважили, що якби міліціонери привезли чоловіка на пів години пізніше, його врятувати не вдалося б.

УМВС області звертається до всіх буковинців, у зв’язку з погіршенням погодних умов та зниженням температури намагайтеся якомога менше знаходитись на морозі та дотримуйтесь правил безпеки.