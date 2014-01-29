МВС: Інформація про збільшення чисельності «Беркуту» не відповідає дійсності

Інформація про збільшення чисельності особового складу спеціального підрозділу «Беркут» Міністерства внутрішніх справ у 6 разів - до 30 тис. осіб - не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед засіданням уряду заявив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.

«Збільшення кількості підрозділу «Беркут» не відповідає дійсності. Ми можемо говорити сьогодні тільки про те, що Кабмін відновив фінансування правоохоронців, які сьогодні є, і є некомплект співробітників. У нас 14% некомплект», - сказав заступник міністра, додавши, що йдеться про добирання працівників у всі підрозділи - від дільничних інспекторів до співробітників оперативних служб.

Крім того, відповідаючи на уточнююче запитання журналістів про те, які питання представники МВС планують обговорювати сьогодні на засіданні уряду, Ратушняк відповів: «Сьогодні ми плануємо розглянути суто оперативні питання - в тому числі призначення представника в Інтерпол, в центральне бюро і перерозподіл бюджетних коштів».

При цьому Ратушняк додав, що настрій у МВС робочий, усі - «на робочих місцях і виконують свої функціональні обов`язки».

Як повідомляв УНІАН, 27 січня сайт ZN.UA, посилаючись на свої джерела, написав, що Кабмін прийняв рішення збільшити чисельність ”Грифона” і ”Беркута” у шість разів.

Так, за даними джерела в уряді, Кабінет міністрів 27 січня на закритому засіданні прийняв низку протокольних рішень, серед яких - і про збільшення чисельності ”Грифона” і ”Беркута” і розширення повноважень спецпідрозділів МВС.