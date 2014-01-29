Співробітник МНС залив водою на морозі головреда газети «Событие»

У вівторок, 28 січня, у Дніпродзержинську (Дніпропетровська обл.) працівник Міністерства надзвичайних ситуацій облив водою головного редактора місцевої газети «Событие» Михайла Балтаксу під час зйомок, як влада готується до штурму Дніпродзержинського міськвиконкому. Цю інформацію «Телекритиці» підтвердив сам журналіст.

Повідомляється, що Балтакса вів фотозйомку для газети «Событие», як місцева влада вантажівками завозить до будівлі Дніпродзержинського міськвиконкому сніг, аби зробити барикаду у людський зріст на випадок штурму мітингувальниками. Співробітники МНС заливали снігові намети водою.

Фотозйомка не сподобалась одному із МНСників, і він вирішив помститись журналісту. «Коли я підійшов це сфотографувати, один з співробітників МНС облив мене водою», - розповів Балтакса.

Головний редактор стверджує, що МНСник зробив це навмисне, знаючи, що після цього на 10-градусному морозі журналіст не зможе працювати. Балтакса розцінює такі дії як перешкоджання професійній журналістській діяльності. Однак подавати заяву до міліції чи прокуратури головред не збирається, написавши про інцидент на форумі газети «Событие».

Нагадаємо, у Києві після різкого загострення протистояння між мітингувальниками і силовиками 19 січня кількість постраждалих журналістів різко збільшилась. Чергова хвиля нападів на співробітників ЗМІ почаласьпід час штурмів ОДА у регіонах. Станом на 28 січня, є повідомлення про понад 60 журналістів, які постраждалипід час висвітлення січневих протестів.