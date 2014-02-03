У центрі Харкова пограбували магазин хутряних виробів

16:46, 03 лютого 2014
Кримінал
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У центрі Харкова невідомі пограбували магазин хутряних виробів. Інформація про те, що один з магазинів по вулиці Сумській обікрали невідомі особи, надійшла до міліції 3 лютого о 12:05.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, на місце події виїхало керівництво ГУ МВС в Харківській області, харківського міського управління, Дзержинського райвідділу та слідчо-оперативна група.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що в даному приміщенні знаходиться салон хутра. Зі слів свідків, близько 12:00 до магазину увірвалися троє невідомих чоловіків та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділи виробами з хутра.

Точна кількість зловмисників, а також матеріальний збиток наразі встановлюються.

Дана подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку правопорушень. Правоохоронцями проводяться усі необхідні заходи щодо встановлення осіб, причетних до даної пригоди. Свідки події опитані, тривають слідчі дії.

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