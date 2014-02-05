Правоохоронці затримали селянина, який „замінував” аеропорт „Львів”

Правоохоронці Львівщини встановили особу та затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 4 лютого, близько 23.00, на оперативний номер «102» зателефонував невідомий який повідомив, що 5 лютого, о 12.00, буде підірвано Міжнародний аеропорт «Львів».

Представники слідчо-оперативної групи міліції, вибухотехніки та експерти науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ) при ГУ МВС України у Львівській області, а також представники СБУ, ДСНС та інших служб після ретельної перевірки приміщень та прилеглої території вибухових пристроїв не виявили.

Вжитим комплексом оперативних заходів, через кілька годин після повідомлення правоохоронці встановили особу „мінера”, яким виявився 54-річний чоловік, житель села Пасіки-Зубрецькі Пустомитівського району.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Дане правопорушення передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Розпочато досудове розслідування.