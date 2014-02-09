СБУ "увімкнула" антитерористичний режим через загрозу терактів в Україні

Антитерористичний центр СБУ привів у готовність суб'єкти боротьби з тероризмом на території держави.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Служби безпеки.

"У зв'язку із різким зростанням кількості повідомлень щодо проявів терористичного характеру, а саме замінування об'єктів з масовим перебуванням людей, наявністю погроз вчинення вибухів, в т.ч. на об'єктах підвищеної небезпеки (атомні та гідроелектростанції, об'єкти критичної інфраструктури, міжнародні аеропорти України "Бориспіль", "Київ", "Львів", "Харків", "Дніпропетровськ", "Донецьк", "Сімферополь", залізничних та автовокзалів, магістральних трубопроводів, блокування приміщень органів виконавчої влади і управління, а також закликів до захоплення об'єктів, які мають на зберіганні значні обсяги озброєння, а також спроба 07.02.2014 захопити пасажирський літак, Антитерористичний центр при СБ України у порядку, визначеному законодавством України, вимушений привести у готовність суб'єкти боротьби з тероризмом на території держави", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як підкреслюється у тексті повідомлення, таке рішення прийнято згідно із Законом України "Про боротьбу з тероризмом" та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують функціонування загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

"Заходи, що здійснюються підрозділами Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства інфраструктури, інших суб'єктів боротьби з тероризмом та органів виконавчої влади, спрямовані виключно на забезпечення безпеки населення і недопущення злочинної діяльності з терористичною метою. Ці заходи є гласними і мають у першу чергу запобіжний характер. Вони передбачають постійний міжвідомчий обмін інформацією, перевірку готовності сил і засобів, у т.ч. систем екстреного оповіщення", - повідомили у СБУ.

У відомстві також зазначили, що наразі здійснюються заходи із перевірки анонімних погроз вчинити вибухи, встановлюються правопорушники та з'ясовуються їхні мотиви.

ТСН