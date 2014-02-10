ДАІ попереджає водіїв про сильні тумани та ожеледицю

10 лютого на дорогах України, крім Криму та Закарпаття, ожеледиця, на території країни місцями туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомили у прес-службі департаменту ДАІ МВС України.

ДАІ нагадує водіям про уважність та обережність при керуванні транспортними засобами в умовах недостатньої видимості. Обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість.

Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію.

Окрім цього, у ДАІ зазначили, що за минулу добу в Україні сталося 67 ДТП, у яких загинуло 7 людей.