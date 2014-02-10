У Врадіївці пограбували ювелірний магазин

У Врадіївці Миколаївської області з ювелірного магазина було викрадено коштовності й гроші на загальну суму 1 млн 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області, 9 лютого близько 12 годин дня до міліції Врадіївського району звернувся приватний підприємець і повідомив, що вночі з його магазина було викрадено товар на суму понад 1 млн гривень.

Факт скоєння крадіжки виявила робітниця ювелірного салону. Магазин розташований на першому поверсі торгового центру досить далеко від головного входу, тому на розпиляний навпіл замок на дверях не звернув уваги жоден із продавців сусідніх магазинів або покупців.

Продавець, зайшовши до приміщення, побачила, що шафи зрушені, речі й службова документація розкидані, а посеред залу лежить сейф із вирізаними дверцятами. Жінка подзвонила власнику магазина й підприємець, житель сусіднього регіону, повідомив про злочин до міліції.

За результатами огляду приміщення правоохоронці з’ясували, що невідомі проникли до салону через вікно, що виходить на задній двір. Вони зрізали з вікна грати, розбили скло й потрапили до торгового залу, розпиляли навісний замок на дверях ювелірного салону й увійшли до нього.

Сума загального збитку становить понад 1 млн 200 тис. гривень. За словами власника магазина, злодії забрали кілька лотків із ювелірними виробами із золота та срібла, а також понад 16 тис. грн готівкою.

Правоохоронці зазначають, що ні торговий центр, ні магазин не були обладнані технічними засобами сигналізації, а ті пристрої, які фіксують усе, що відбуваються в залі, невідомі пошкодили.

Слідчим відділенням Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області почато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (таємне розкрадання чужого майна (крадіжка), скоєне в особливо великих розмірах), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Міліція звертається до громадян із проханням допомогти встановити особи злодіїв.