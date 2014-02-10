Комісар Ради Європи: В Україні неправильно використовується слово «амністія»

Комісар Ради Європи з питань прав людини Нілс Муйжнієкс вважає, що в Україні неправильно використовується слово «амністія». Про це він сказав на прес-конференції у Києві.

«Амністія, як правило, застосовується до тих людей, провина яких у скоєнні правопорушень є доведеною. Дуже часто проблема в Україні полягає в тому, що багатьох людей, які були затримані і щодо яких були відкриті кримінальні провадження, у жодних злочинах не винні, вони просто були ні в чому не винними перехожими», - сказав Муйжнієкс.

За його словами, згідно із міжнародним правом, амністія не допускається за скоєння особливо тяжких злочинів, і сюди також мають входити всі правопорушення з боку поліції.