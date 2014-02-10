У Вінниці жінка двічі «мінувала» суд та виконавчу службу

Управління СБУ у Вінницькій області спільно з ГУ МВС України встановило особу громадянки, яка у вересні та жовтні 2013 року здійснила анонімні дзвінки про нібито закладену вибухівку у приміщеннях Вінницького міського суду та міської Кримінально-виконавчої інспекції, які розташовані в одній будівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в обох випадках оперативні групи забезпечили термінову евакуацію співробітників та працівників цих установ. Після проведення ретельних оглядів приміщень та прилеглої території будь-яких вибухонебезпечних пристроїв чи речовин виявлено не було.

Вжитими заходами співробітників СБУ та МВС було встановлено особу аноніма. Невдалим жартівником виявилась 47-річна непрацююча жителька Вінниччини. Вона пояснила, що здійснювала анонімні дзвінки з метою зриву судових засідань у справі, де проходила відповідачем. Слухання стосовно фактів вчинення нею шахрайства щодо незаконного працевлаштування громадян співпадали з датами замінування будівлі.

У рамках кримінального провадження зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.