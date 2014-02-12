В Одесі міліціонери врятували трьох рибалок

Через сильний туман чоловіки заблукали на замерзлому лимані та не могли дістатися берега. Завдяки оперативності працівників міліції, вони не лише не замерзли, а й невдовзі повернулися додому.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До міліції Одещини звернувся місцевий мешканець, який розповів, що троє його товаришів, які рибалили на лимані, вже тривалий час не можуть повернутися на берег.

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення, та одразу виїхали на місце пригоди. Там було здійснено комплекс заходів, спрямованих на порятунок чоловіків. Аби зорієнтувати їх у правильному напрямку, уздовж берега патрулювали екіпажі ДАІ та ДСНС з увімкненими світлозвуковими пристроями. За допомогою гучномовців міліціонери підказували рибалкам напрямок руху. Крім того, з чоловіками постійно підтримувався зв'язок у телефонному режимі.

Як з’ясувалося згодом, шестеро жителів району рибалили гуртом. Коли настав час повертатися додому, вони розділилися. Троє товаришів дісталися берега без перешкод, а трьом іншим пощастило менше – вони, через сильний туман, не змогли самотужки вийти. Спочатку рибалки намагалися знайти берег, але згодом зрозуміли, що не в змозі це зробити, та звернулися по допомогу.

Завдяки вжитим правоохоронцями заходам, людські життя було врятовано та близько опівночі «горе-рибалки» вже були на березі – цілі та неушкоджені.