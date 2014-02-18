У Києві міліція викрила сутенерів, які організували ескорт-агенцію для заможних чоловіків

У Києві міліція викрила двох сутенерів, які організували ескорт-агенцію для заможних чоловіків.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, припинили діяльність зловмисників працівники Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми (УБЗПТЛ).

Два сутенери віком 24-х і 30-ти років спільно створили ескорт-агенцію, інформацію про яку розмістили в Інтернеті. Відповідний сайт агенції носив ім’я давньогрецької богині та був створений для обмеженого кола осіб. Доступ до нього здійснювався тільки за допомогою ключа та пароля і використовувався переважно заможними чоловіками.

Учасниками злочинної групи було розроблено схему діяльності.

Спочатку організатори підбирали молодих дівчат привабливої зовнішності. Для цього вони розмістили оголошення в Інтернеті про набір красунь для роботи в престижному модельному агентстві. Агентство пропонувало дівчатам роботу в ескорті респектабельних чоловіків.

Після цього сутенери особисто зустрічались з дівчатами, пропонуючи їм надавати сексуальні послуги за грошову винагороду. Під час проведення оперативних заходів столичні правоохоронці встановили близько 60-ти молодих жінок, які під керівництвом власників агенції займалися проституцією.

Переглянувши на сайті відверті фотографії, анкети та розцінки, клієнти вибирали повію.

Сексуальні послуги дівчата надавали лише заможним чоловікам, їхні послуги коштували від 1 тис. до 2 тис. доларів США. За посередництво сутенери отримували 40% з отриманих від клієнта грошей, решту віддавали повіям.

Веб-ресурс було зареєстровано на серверах країн, де надання сексуальних послуг легалізовано.

Проти організаторів розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Під час допитів підозрювані особи повністю визнали свою вину, після чого їх було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд Дарницького району міста обрав сутенерам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.