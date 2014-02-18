У центрі Києва міліція виявила арсенал зброї

Після звільнення центру Києва правоохоронці виявили арсенал зброї. Зокрема міліціонери виявили та вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї, в тому числі – обрізи мисливських рушниць. Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

За словами Татарова, міліція зафіксувала як порушення громадського порядку, так і діяння, що підпадають під дію Кримінального кодексу України. Зокрема, вже відомі факти захоплення мітингувальниками військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. Троє з них перебувають у медичних закладах.

Крім того, зловмисниками був викрадений вантажний автомобіль, який потім спрямували у натовп людей. В результаті цього також постраждали три особи, а транспортний засіб був спалений.

Зловмисники намагалися за допомогою вибухового пристрою штурмувати Печерське управління столичної міліції, а також захопили два тролейбуси та перекрили ними дві вулиці у середмісті. Правопорушники розтрощили кілька офісів у центрі Києва, пошкодили автомобіль «швидкої медичної допомоги», захопили кілька адміністративних будівель у столиці.

Також група молодиків, озброєних палицями, увірвалися до посольства Канади в Україні, де трощили майно та намагалися спричинити тілесні ушкодженню персоналу іноземного представництва.

Олег Татаров зазначив, що працівниками міліції в ході звільнення вулиць «урядового кварталу» було вилучено вогнепальну зброю: 2 револьвери, один з яких – із глушником, а також 2 обрізи мисливських рушниць.

«Ця зброя буде направлена на експертизу та перевірятиметься на предмет можливого використання в тому числі і до вбивств працівників правоохоронних органів та цивільних осіб», – наголосив заступник начальника ГСУ.

Наразі слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 294 (масові заворушення) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Обидва злочини – особливо тяжкі, за їх скоєння передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.