У Тернополі пограбували склад боєприпасів УМВС та викрали 11 службових авто

У Тернополі невідомі пограбували склад боєприпасів МВС, викравши вибухові речовини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, цієї ночі група молодих людей, одягнених в камуфляжну форму, маски та каски, проникла на територію відділу ресурсного забезпечення УМВС України в Тернопільській області та гаражних приміщень автогосподарства. Зі складів винесли вибухові речовини, спецзасоби та заволоділи одинадцятьма службовими автомобілями.

Вжитими заходами міліціонери транспортні засоби розшукали та повернули. Спецзасоби та вибухівку зараз розшукують.

Дані події внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 262 (викрадення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин) Кримінального кодексу України.

На даний час проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, які скоїли кримінальні правопорушення та розшук викраденого майна.