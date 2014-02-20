У МВС кажуть, що «масового переходу» міліції «на бік радикалів» немає

12:36, 20 лютого 2014
Кримінал
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Народний депутат, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук заявляє, що 59 бійців внутрішніх військ здалися в полон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської партії України.

«Щойно ще 59 ВВ-шників здалися в полон. Разом з активістами Майдану ми наразі забезпечуємо їм охорону», - повідомив Катеринчук.

Водночас, в МВС заявляють, що «масового переходу» міліції «на бік радикалів» немає.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Усе це – не більш, ніж чутки, що їх поширюють навмисно самі учасники заворушень. Настрій правоохоронців перебуває на високому рівні, вони готові захищати українських громадян від протиправних дій з боку екстремістів», - йдеться в повідомленні.

МВС України запевняє: «чутки про «масовий перехід» працівників правоохоронних органів на сторону радикально налаштованих учасників масових заворушень поширюються навмисно з метою введення в оману українського суспільства та світової спільноти. Правоохоронці залишаються вірними Присязі, даній Українському народові, та готові захищати співгромадян від злочинних дій екстремістів».

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