Януковича оголошено в розшук – Аваков

Стосовно екс-президента України Віктора Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено в розшук.

Про це виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook.

«Інформую на сьогоднішній ранок. Порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян. Янукович і низка інших посадовців оголошені в розшук», - написав він.

Аваков зазначив, що Янукович зник. “Усю ніч разом із головою СБУ Валентином Наливайченком займалися врегулюванням ситуації в Севастополі й ... пошуком екс-глави держави”, - написав в.о. міністра.

Він розповів хронологію подій: 21 лютого, в п`ятницю, Янукович у супроводі глави його адміністрації Андрія Клюєва вилетів вертольотами з Києва до Харкова, маючи намір взяти участь у з`їзді депутатів Партії регіонів у Харкові. 22 лютого, в суботу, Янукович, переночувавши в держрезиденції в Харкові, відмовився від участі в з`їзді, записав відеозвернення й вертольотами вилетів у аеропорт Донецька. Після прибуття до аеропорту Донецька, разом із охороною, з вертольотів пересів на два приватні літаки типу фалькон. Намагався вилетіти. Прикордонна служба перешкодила вильоту. Після чого Янукович відбув до держрезиденції в Донецьку, де й пробув кілька годин.

Пізно ввечері 22 лютого автомобілями, без супроводу ДАІ, кортеж Януковича відбув до Криму. 23 лютого, в неділю, він прибув до Криму. “Зупинився в одному з приватних санаторіїв, навмисно ігноруючи державні спецоб`єкти, зокрема - спеціалізовану президентську держдачу, на яку раніше планував прибути”, - зазначив Аваков.

“Дізнавшись про рішення парламенту про призначенням в.о. Президента України Олександра Турчинова і про виліт до Криму новопризначених керівників МВС і СБУ, Янукович спішно залишив приватний санаторій у напрямку до аеропорту Бельбек, в якому до цього часу вже перебували ми з Наливайченком”, - зазначив в.о. міністра внутрішніх справ.

За його даними, о 23.50 Янукович, не доїжджаючи до аеропорту Бельбек, зупинився в приватній резиденції в районі Балаклави. “Зібрав свою охорону – запитав, «хто з ним буде в супроводі далі», а «хто залишиться тут». Частина співробітників УДО висловили бажання «залишитися тут». Янукович, попрощавшись із ними – передав офіційну відмову від державної охорони”, - пише Аваков. При цьому він оприлюднив скан-копію цієї відмови.

За словами Авакова, співробітники Управління держохорони, які не послідували за ним, забрали всю державну зброю, щоб передати її до кримського відділення УДО.

“З частиною охорони, яка залишилася, Янукович у супроводі Андрія Клюєва трьома машинами відбув у невідомому напрямку – відключивши всі види зв`язку”, - резюмував Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову ”Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”.

Цією постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

Янукович заявив, що не визнає рішення Верховної Ради про його усунення з посади Президента.