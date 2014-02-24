Двоє молодиків вкрали понад 2,5 тонн зерна

На Кіровоградщині затримали двох зловмисників, які викрали зі складу понад 2,5 тонн зерна. Ними виявилися жителі Вільшанського району, 24 та 25 років.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У січні цього року до Вільшанського райвідділу міліції звернувся керівник підприємства з повідомленням про зникнення значної кількості зерна зі складу.

Розпочавши розслідування за фактом крадіжки, правоохоронці встановили, що урожай зернових було викрадено наприкінці минулого року. Зловмисники поцупили зерно, пробивши отвір в одній із стін, що прилягала до іншого занедбаного приміщення. За досить короткий час злодіям вдалося винести зі складу понад 50 мішків, а це більше 2,5 тонн збіжжя.

Як з’ясувалося, «підприємливі» товариші вночі перевозили крадене на велосипедах додому, а вдень пропонували придбати зерно жителям населеного пункту та районного центру всього по 50 гривень за один мішок. Отримані кошти злодії витрачали на власні потреби.

- У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили частину викраденого збіжжя вже у «нових» власників, – повідомив в.о. начальника Вільшанського райвідділу міліції Василь Кривий. – Також у якості речових доказів вилучено і велосипеди, за допомогою яких було вчинено крадіжки.

Наразі вирішується питання про обрання стосовно зловмисників міри запобіжного заходу. Триває розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

Раніше чоловіки вже були засудженні за вчинення крадіжок.