Яценюк виступає за створення Національного антикорупційного бюро
14:33, 27 лютого 2014Кримінал
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Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк виступає за створення Національного антикорупційного бюро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді перед голосуванням щодо обрання голови Кабінету міністрів.
“Новий уряд і цей парламент повинні негайно прийняти рішення про створення Національного антикорупційного бюро”, - сказав Яценюк.
За словами Яценюка, ті, хто збагачувалися за рахунок українського народу, повинні бути «пролюстровані та приведені до кримінальної відповідальності».
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