Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк виступає за створення Національного антикорупційного бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді перед голосуванням щодо обрання голови Кабінету міністрів.

“Новий уряд і цей парламент повинні негайно прийняти рішення про створення Національного антикорупційного бюро”, - сказав Яценюк.

За словами Яценюка, ті, хто збагачувалися за рахунок українського народу, повинні бути «пролюстровані та приведені до кримінальної відповідальності».