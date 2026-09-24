ЗСУ використовують легкомоторні винищувачі в стилі Другої світової проти 'Шахедів', - ЗМІ

Йдеться про літаки із вбудованими в конструкцію кулеметами.

Україна використовує легкомоторні літаки для перехоплення російських ударних дронів, і НАТО варто переймати цей досвід. Про це в авторській публікації для британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) пише військовий аналітик Джастін Бронк.

Експерт зокрема пояснює, що використання сучасних багатоцільових літаків на кшталт F-35, F-16, F/A-18 чи Eurofighter для боротьби з дронами є неефективним через високу вартість кожного бойового вильоту. З огляду на це він розповідає про цікавий український досвід.

Як пише Бронк, в Україні волонтерська група вже використовує швейцарський навчально-тренувальний літак Pilatus PC-9 для перехоплення дронів типу "Шахед". Машина оснащена підвісними блоками з кулеметами калібру 7,62 мм. За словами представників цієї команди, для надійного перехоплення реактивних дронів потрібна швидкість щонайменше 300 вузлів.

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"Проте група вже успішно перехопила кілька реактивних "Герань-3/4" вдень і вночі, використовуючи цю техніку", – йдеться у публікації.

Саме такий досвід, на думку автора, демонструє можливість використання значно дешевших за фронтові винищувачі літаків для боротьби з масовими атаками безпілотників. Водночас для виконання завдання потрібні спеціально підготовлені екіпажі та відповідне обладнання для виявлення й супроводу цілей.

Український військовий експерт Іван Киричевський зауважує, що на користь такого варіанту є не лише хороші тактико-технічні характеристики літаків PC-9, але і їхня широка доступність на ринку. Це знімає такий наболілий фактор політичної волі при поставках військової техніки.

Війна в Україні: російські дрони

Як писав УНІАН, Росія щомісяця виробляє понад 3000 реактивних БПЛА "Герань", паралельно випускаючи бензинові модифікації. Спершу з’явилася "Герань-3" зі швидкістю до 320 км/год, але згодом РФ створила більш потужну "Герань-4" з іншими характеристиками.

Виробництво значною мірою залежить від китайських комплектуючих – антен, модемів, двигунів і камер. Водночас Москва намагається налагодити власне виробництво, щоб продемонструвати незалежність від Китаю, хоча економічно й надалі може залишатися залежною від його технологій.

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