У Рівному охоронець банку отримав ножові поранення від колеги, який спробував розкрити банкомат
12:48, 11 березня 2014Кримінал
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У Рівному один із охоронців банку отримав ножові поранення, намагаючись зупинити колегу, який спробував розкрити банкомат.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, сьогодні до лікарні Рівного доставлено двох охоронців одного з банків Рівного. В обох чоловіків лікарі констатували ножові поранення.
Наразі, за інформацією правоохоронців, встановлено, що один із охоронців спробував розкрити банкомат. Другий помітив це та намагався перешкодити. Між ними зав’язалася бійка, в результаті якої обоє отримали ножові поранення.
Зараз проводяться слідчі дії.
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