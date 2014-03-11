У Рівному охоронець банку отримав ножові поранення від колеги, який спробував розкрити банкомат

У Рівному один із охоронців банку отримав ножові поранення, намагаючись зупинити колегу, який спробував розкрити банкомат.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, сьогодні до лікарні Рівного доставлено двох охоронців одного з банків Рівного. В обох чоловіків лікарі констатували ножові поранення.

Наразі, за інформацією правоохоронців, встановлено, що один із охоронців спробував розкрити банкомат. Другий помітив це та намагався перешкодити. Між ними зав’язалася бійка, в результаті якої обоє отримали ножові поранення.

Зараз проводяться слідчі дії.