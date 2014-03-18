Колективу прокуратури Чернігівської області представлено нового керівника Стеценка

Колективу прокуратури Чернігівської області сьогодні представлено прокурора області Володимира Стеценка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, нового керівника представив заступник Генерального прокурора України Григорій Середа.

Він орієнтував колегу на вирішення завдань щодо утвердження верховенства права в державі, консолідації зусиль у протидії злочинності, безкомпромісної боротьби з корупцією.

У свою чергу, Стеценко також наголосив на необхідності попередження і жорсткого викорінення таких особливо небезпечних явищ, як корупція та сепаратизм. Також він зазначив, що починав свою прокурорську діяльність саме на Чернігівщині, де і пропрацював понад 17 років.

Довідка УНІАН: Володимир Стеценко прокурорську діяльність почав 1984 року в Чернігівській області, де працював до 2001 року. Після цього посідав відповідальні посади у Генеральній прокуратурі України, працював першим заступником прокурора м. Києва, прокурором Київської та Запорізької областей.