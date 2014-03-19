У Житомирі представлено нового начальника УСБУ області Зелінського

У Житомирі у середу, 19 березня, особовому складу УСБУ у Житомирській області представили нового керівника управління Григорія Зелінського.

Про це йдеться у переданому кореспонденту УНІАН повідомленні сектора інформаційно-аналітичної роботи апарату Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, 19 березня голова Житомирської облдержадміністрації Сидір Кізін перед особовим складом Управління СБУ зачитав Указ виконувача обов`язки президента України Олександра Турчинова про звільнення Романа Семченка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області і призначення на його місце Зелінського.

Довідка УНІАН. Зелінський народився 15 жовтня 1965 року в с. Городище Черняхівського району Житомирської області. У 1988 році закінчив Житомирське військове училище радіоелектроніки протиповітряної оборони.

В органах Служби безпеки України працює з 1992 року.

Зелінський вже був начальником УСБУ в Житомирській області з 30 травня 2008 року по 23 березня 2010 року.