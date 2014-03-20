У Херсоні СБУ виявила схованку зі зброєю

У Херсоні Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в Херсонській області.

”19 березня п.р. у Херсоні, в одній з недобудованих споруд, співробітники СБУ виявили схованку, з якої вилучено короткоствольну зброю армійського зразка і гранату «РГД-5». За даним фактом матеріали направлено до Суворовського райвідділу УМВС у Херсонській області для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, - йдеться в повідомленні.

В УСБУ також зазначили, що вилучені предмети направлено в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до облаштування схованки.