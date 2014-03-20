На Львівщині затримано двох міліціонерів при одержанні 11 тис. грн хабара, який вони вимагали за закриття справи щодо особи, яка перебувала під адміністративним наглядом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, прокуратурою Львівської області 13 березня розпочато та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання двома працівниками Миколаївського райвідділу міліції неправомірної вигоди в сумі 11 тис. грн. Вказану суму коштів міліціонери вимагали за закриття справи щодо особи, яка перебувала під адміністративним наглядом.

Хабарників було затримано при передачі грошей.

Вказаним правоохоронцям 14 березня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 КК України (одержання хабара).

15 березня щодо останніх судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.