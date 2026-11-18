Адвокат Юрій Зошій розповів, що на зброї у справі про вбивство Парубія виявили ДНК трьох людей.

У вівторок, 17 листопада, у Франківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство колишнього Голови Верховної Ради України та народного депутата VI–IX скликань Андрія Парубія. На засіданні було зачитано результати експертизи зброї, з якої було скоєно вбивство, розповів адвокат Юрій Зошій в інтерв'ю Новини.LІVE.

Зошій розповів, що на зброї у справі про вбивство Парубія виявили ДНК трьох людей. Однак, експерти змогли ідентифікувати лише одного з трьох людей – обвинуваченого Михайла Сцельнікова. Особистості двох інших не встановили.

Адвокат додав, що надалі суд досліджуватиме докази, які мають допомогти з’ясувати, хто саме стріляв:

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"Відповідно до експертизи, на зброї були знайдені біологічні зразки трьох осіб. Зокрема, і обвинуваченого Сцельнікова. Тобто, можна констатувати, що зброю тримали три особи. В подальшому будемо досліджувати докази, хто з трьох осіб саме стріляв".

Наступне засідання має відбутися в четвер, 19 листопада.

Як пише Суспільне, прокурор Тарас Ковальчук подав клопотання щоб наступного засідання розглядали на відео допити свідків, які бачили обвинуваченого чи спілкувалися з ним.

Вбивство Андрія Парубія: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці. Після цього нападник втік, в місті було введено спеціальну операцію "Сирена". Правоохоронці затримали підозрюваного у вересні 2025 року на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати за кордон. За даними слідства, обвинуваченим є 53-річний львів’янин, якого у 2024 році завербували спецслужби РФ, коли він шукав у Телеграм-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти у зоні бойових дій на Донеччині.

Також ми писали, що 2 вересня у Львові в останню путь провели народного депутата. Церемонію відвідало керівництво Верховної Ради. Зокрема, до собору прибула лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. На Личаківському цвинтарі пройшла церемонія прощання з політиком. Сім1я депутата вирішила, що погребіння Андрія Парубія пройде у сімейному колі.

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