Міністр закордонних справ Польщі зазначив, що Україна атакувала два нафтопереробні заводи, авіабазу та половину Керченського мосту за кілька днів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нові удари Сил оборони України по Кримському (Керченському) мосту. Пост політик опублікував в соцмережі Х.

"Два нафтопереробні заводи, авіабаза та половина Керченського мосту за кілька днів. Виглядає, що Україна має карти", - написав Сікорський.

У лютому 2025 року під час зустрічі в Білому домі новий очільник Білого дому Дональд Трамп сказав чинному президенту України Володимиру Зеленському, що у того "немає карт".

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Цим він дав зрозуміти, що Києву слід піти на поступки Росії та погодитися з запропонованими США планами мирного врегулювання.

Примітно, що ця зустріч в Овальному кабінеті закінчилася суперечкою між Трампом та Зеленським.

Кримський міст: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч із 16 на 17 листопада для удару по Кримському мосту було застосовано крилаті ракети "Фламінго". На відеозаписі показано політ ракети безпосередньо перед ударом по мосту через Керченську протоку. Під час атаки арка судноплавного прольоту мосту разом з дорожнім прольотом обвалилася у воду.

Також ми писали, що аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) припустили, що Сили оборони України завдали трьох точних ударів по споруді. Вони наголосили, що завдані пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною, оскільки Кримський міст має критично важливе значення як для економіки РФ, так і для постачання російської армії. Аналітики нагадали, що сполучення Росії з окупованим півостровом тримається на двох головних артеріях – Кримському мосту і на сухопутному коридорі, що проходить через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Тому будь-які пошкодження або перебої в роботі одного з цих маршрутів викличуть навантаження на сухопутний коридор.

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