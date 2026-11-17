Міністр оборони нагадав, що удар по мосту через Керченську протоку став відповіддю на удари Росії у Києві.

Україна має повне право відповідати на постійні російські удари по українським мирним містам та критичній цивільній інфраструктурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони України Євгеній Хмара сказав на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-37), яке відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали про критику від заступника міністра оборони США з питань військової політики Елбріджа Колбі щодо далекобійних ударів України в глибокий тил Росії. Як зауважив Хмара у відповідь, Україна має право захищатись.

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"Ми маємо право відповідати на удари Російської Федерації", - казав Хмара.

Глава українського оборонного відомства звернувся з сигналом до Російської Федерації:

"На кожні удари по нашій території ми будемо відповідати вдвічі, втричі, а може й в більше разів, сильніше. І це наше право на захист".

Міністр нагадав, що з 1 жовтня Росія почала системні удари по українським мостам в Києві, які сполучають правий і лівий берег. Мета цих ударів полягала у порушенні логістики та терорі цивільного населення.

"Вони нанесли 12 ударів, але не досягли успіху, якого бажали. У свою чергу, ми спланували удар по Керченському мосту, провели детальну розвідку, вибили засоби радіоелектронної боротьби, вибили засоби протиповітряної оборони, і нанесли потужний і сильний удар", - наголосив Хмара.

Оновлено о 21:05

Розвиток далекобійних ударів України у 2027 році

Разом з тим, як відзначив Хмара, в Україні вбачається перспектива у спроможностях Deep Strike.

"На 2027 рік ми спланували масштабування спроможностей. Більше ніж три рази буде реактивних засобів та звичайних дронів. Ми будемо працювати над їхньою ефективністю і більш якісною роботою по цілям на території ворога", - додав Хмара.

Також міністр повідомив, що є перспектива розвитку спільних виробництв засобів ураження з партнерами.

"Важливі не тільки об'єми постачання допомоги, а і якість допомоги. Сьогодні говорили про пріоритетність постачання і фінансування. Вбачаємо, що 62% має бути направлено на дрони. Це і FPV, і Middle Strike, і Deep Strike, і логістичні дрони. Тому для нас важливо розвивати спільні виробництва з партнерами, щоб вони могли інвестувати свою двосторонню допомогу в ці виробництва, а ми отримували необхідні і якісні актуальні засоби в достатній кількості", - заявив Хмара.

Як зауважив міністр, Україна має бойовий досвід та технологію, а партнери - виробничі потужності та інвестиції.

"Об'єднавши ці можливості, ми зможемо швидше створювати необхідне озброєння та масштабувати його виробництво. Маємо розуміти, що Росія адаптується та вкладає значні ресурси у свою воєнну машину. Тому, наша мета на 2027-й рік - подвоїти постачання своїх дронів", - наголосив Хмара.

Удари по мостам - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 листопада російські загарбники вдарили чотирма балістичними ракетами по Південному мосту і трьома по Північному у Києві. Через цю атаку рух мостами призупинили.

Своєю чергою, Україна завершила багатомісячну операцію і завдала удару по Керченському мосту. Одна з двох арок мосту, що тримала автомобільне полотно, обвалилася у море.

Заява заступника глави Пентагону

Додамо, що сьогодні, 18 листопада, заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі розкритикував українські далекобійні удари. На його думку вони не сприяють зупинці просування росіян на лінії фронту. Він порадив натомість зосередитися на середніх ударах.

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